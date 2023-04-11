Fenerbahçe'nin altın çocuğu Arda Güler sergilediği performans ile göz dolduruyor.
Ezeli rakipler Arda Güler'in peşinde! Türkiye rekoru bir bedel ödenecek
Fenerbahçe'de performansını her geçen gün yükselten Arda Güler'e Avrupa'nın dev kulüp talip oluyor. Bu sefer 2 ezeli rakip yıldız genç futbolcu için birbirlerine rakip oldular. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon düzenli olarak forma giyen genç futbolcu performansını yükseltti.
En değerli 5. futbolcu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler 2005 doğumlu futbolcular arasında 11 milyon Euro değer ile en değerli 5. futbolcu oldu.