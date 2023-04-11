Ezeli rakipler Arda Güler'in peşinde! Türkiye rekoru bir bedel ödenecek

Fenerbahçe'de performansını her geçen gün yükselten Arda Güler'e Avrupa'nın dev kulüp talip oluyor. Bu sefer 2 ezeli rakip yıldız genç futbolcu için birbirlerine rakip oldular. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023- 11:22