Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı ve 28. hafta itibarıyla rakibiyle 6 puanlık bir fark oluştu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Augsburg'dan Mergim Berisha kararı! Satın alma opsiyonu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonların da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Bundesliga takımlarından Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 2-1'lik skorla geçti.
Kanarya, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü sahasında konuk edecek.