FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Augsburg'dan Mergim Berisha kararı! Satın alma opsiyonu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonların da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Bundesliga takımlarından Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)