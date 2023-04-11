Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Brezilya'dan olay iddia! Jorge Jesus'u telefonla aradılar
FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçen sarı-lacivertlilerde Brezilya'dan gelen jorge Jesus iddiası ortalığı karıştırdı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibine devam etti.
Şampiyonluk iddiasını devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler, seri galibiyetler yakalayarak Galatasaray'ın puan kayıplarını beklemek zorunda.