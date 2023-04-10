TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorge Jesus o isme onay verdi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi Jorge Jesus'un kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç ile yakın dostluğundan her defasından bahseden Portekizli hoca yeni sezondan kalırsa ilk olarak Brezilya'dan yakından tanıdğı sürpriz bir takıma transferi için düğmeye basacak. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 12:40