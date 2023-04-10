Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de anlaşma yakın! Sözleşmesi uzatılacak...
FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerde iç transferde hareketlilik sürüyor. Daha önce Altay Bayındır ve İsmail Yüksek ile anlaşma yapan yönetim şimdi de yabancı oyuncularla görüşmeye başlayacak. İşte ilk isim... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine karşı 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.