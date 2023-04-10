Fenerbahçe'ye bir şok daha! Valencia için son durum

Fenerbahçe'ye bir şok daha! Valencia için son durum

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Valenia için takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Tüm bu sorular devam ederken Fenerbahçe'den Valencia için şok bir karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 12:23