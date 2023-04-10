Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Valencia için son durum
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Valenia için takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Tüm bu sorular devam ederken Fenerbahçe'den Valencia için şok bir karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ligin 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Kanarya, 1-0 öne geçtiği ve siyah-beyazlıların 10 kişi kaldığı mücadeleyi 4-2 kaybederek zirve yolunda ağır yara aldı.