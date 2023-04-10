Fenerbahçe'yi Miha Zajc transferinde 830 bin euro dolandıran Hollandalı otomobil satıcısı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc transferinde hapis şoku!
Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde mahkeme kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin, Empoli'ye ödemesi gereken para başka bir kişi tarafından dolandırılarak kendi hesabına aktarılmıştı. İşte mahkemenin hapis kararıyla sonuçlanan o kararı... FB SPOR HABERLERİ...
Hollanda'nın Doetinchem kentinde araba satıcısı olan Brian J. 830 bin euro'yu zimmetine geçirmekten 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yasadışı ateşli silah bulundurmakla da suçlandı.
Verilen ceza Cumhuriyet savcısının talebiyle kabul edildi.