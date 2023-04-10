İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında penaltı beklediği pozisyon!

Süper Lig'in 28. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de oyuncular maçın 63. dakikasında penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 23:37 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023- 23:48