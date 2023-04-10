Oynadığı futbol ve sahip olduğu potansiyelle Avrupa devlerini peşinden koşturan Arda Güler'i en çok isteyen kulüplerden biri de Barcelona.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'dan Arda Güler'e yakın takip! Her maçına...
Fenerbahçe formasını giydiği her karşılaşmada dikkatlerin üzerine çeken yıldız adayı Arda Güler, Barcelona'ya transfer olmaya çok yaklaştı. Genç oyuncu ile yakından ilgilenen İspanyol devi, scout ekiplerinden detaylı rapor istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Relevo ısrarla, Katalan temsilcisinin sezon sonunda 18 yaşındaki oyuncu için teklif götüreceğini yazıyor.
Fenerbahçe, genç oyuncusu için 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istiyor.