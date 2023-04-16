Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Brezilya'dan olay iddia! İşte Jorge Jesus gerçekleri
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hakkında ortaya atılan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. 68 yaşındaki hocanın Flamengo'ya transferine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Konuyla ilgili haberi Brezilya basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerin başarılı hocasına, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo talip olmuştu.
Hatta deneyimli çalıştırıcının Flamengo'ya transferine dair ses kayıtları otaya çıkmıştı.