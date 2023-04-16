Jesus konuyla ilgili olarak "Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu. Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim"