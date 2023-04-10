Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe yine de taraftarın istediği, görmeye alışkın olduğu süper yıldızlara sahip değil.
Fenerbahçe'de sil baştan! Kadıköy'e bu sefer yıldız yağacak!
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de birçok yıldız ismin takımdan ayrılması söz konusu durumda. Performansları ile dikkat çeken oyuncular sarı-lacivertli kulübe büyük paralar kazandıracak. Kanarya, göndereceği futbolculardan hedefindeki miktarı kazanarak yıldız isimleri kadrosuna katmayı düşünüyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Geçmişte, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Lugano, Roberto Carlos, Nani, Rapaic, Ortega, Kezman, Kjaer, Appiah, Meireles gibi birçok dünya yıldızını çubuklu forma ile izleyen taraftarlar yeniden bu kalibrede oyuncuları takımlarında görmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe bu yaz Arda Güler, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun olası satışından 70 milyon euro gibi bir girdi bekliyor.