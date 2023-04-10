Fenerbahçe'de zirve yarışı sürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de giden coşuyor! İşte o istatistik..
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde bir yandan şampiyonluk yarışı devam ederken bir yandan da yeni sezon planlamaları sürüyor. Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diğer detay ise takımdan ayrılan isimlerin yeni takımlarında şov yapması. İşte o istatistikler...
Fenerbahçe'de zirve yarışı sürmeye devam ediyor.
Portekizli hocanın Beşiktaş maçının ardından yeniden 4'lü savunmaya dönmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertliler son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor maçında 4'lü savunma ile sahaya çıkıp 4-1 galip gelmişti.