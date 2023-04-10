Fenerbahçe'de giden coşuyor! İşte o istatistik..

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde bir yandan şampiyonluk yarışı devam ederken bir yandan da yeni sezon planlamaları sürüyor. Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diğer detay ise takımdan ayrılan isimlerin yeni takımlarında şov yapması. İşte o istatistikler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 11:56