Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir şok yaşanmıştı.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!
FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerde özellikle Beşiktaş derbisinde sergilediği futbolla dikat çeken Arda Güler için Portekizli hoca Jorge Jesus'tan flaş bir karar geldi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Hayal kırıklığına uğrayan sarı-lacivertlilerde alınan yenilgi, Arda Güler'in performansını arka plana düşürdü.
Fenerbahçe'de ayakta kalan birkaç isimden biri olan genç yıldız, sergilediği futbolla izleyenleri kendine hayran bıraktı.