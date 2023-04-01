Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile mücadele edecek. Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Beşiktaş karşısında mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı.

Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan (54) gerisinde 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

VALENCIA YETİŞTİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek.

Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı.

Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.

Taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını kapatmak istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalar ve taktik antrenmanlar sonucunda Beşiktaş karşısında mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, takımının başında yer alamayacak. Ligin 26'ncı haftasında oynanan Alanyaspor maçında hakeme yönelik itirazlardan dolayı kırmızı kart gören Jesus, Beşiktaş derbisinde görev alamayacak. TFF'ye yapılan itiraz da reddedilirken takımın başında yardımcısı Joao de Deus olacak.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin derbide muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia.