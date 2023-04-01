Jesus'suz F.Bahçe Beşiktaş'a karşı
Flaş transfer itirafı! F.Bahçe ve Luis Chavez...
1 Nisan 2023 Döviz Kuru!
G.Saray'a sürpriz rakip
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