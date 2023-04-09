FENERBAHÇE HABERİ: Portekiz'den olay iddia! Jorge Jesus ve yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 68 yaşındaki hocası hakkında ülkesi Portekiz'den olay bir iddia daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 06:40