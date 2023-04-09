Sarı lacivertlilerin Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında sular bulanık bir hale gelmişti.
FENERBAHÇE HABERİ: Portekiz'den olay iddia! Jorge Jesus ve yeni sözleşme...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 68 yaşındaki hocası hakkında ülkesi Portekiz'den olay bir iddia daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.04.2023- 06:40
Fotomaç'ın Portekiz Gazetesi A Bola'dan derlediği haberde, Jorge Jesus ile Fenerbahçe arasındaki bağların koptuğu ve tarafların ayrılığı konuştuğu yazılmıştı.
Ancak başkan Ali Koç'un idmana giderek deneyimli çalıştırıcı ile verdiği el ele poz ile bu iddialar rafa kalkmıştı.