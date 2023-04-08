TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth bombası! Resmi teklif...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda Enner Valencia ile sözleşme yenilemeyecek olan Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 06:40