Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia transferinde sürpriz gelişme! "Onu bekliyorum"
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ekvadorlu oyuncunun son maçta ıslıklanması ise dikkat çekmişti. Transfere dair sürpriz gelişme ise Kayserispor'dan ayrılan ve Internacional'e transfer olan Campanharo'dan geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Akşam'ta yer alan habere göre Ekvadorlu golcü için birçok takımın ilgisi olduğu iddia edilmeye devam ediyor.
Valencia sarı-lacivertli formayla bu sezon 37 maça çıktı.