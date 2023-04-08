İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, katıldığı gösteride kendisinin sarı-kırmızılı emoji ile bir fotoğrafını paylaşan kişi yüzünden yaşadığı sıkıntı nedeniyle açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 15:07