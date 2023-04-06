Derbide Beşiktaş'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son durumu merak konusu oldu.
Fenerbahçeli yıldız açıkladı! Jesus ve gideceği takım...
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Jorge Jesus son zamanlarda çalkantılı bir sezon yaşıyor. Akıllara kontratı yenileyecek mi diye sorular gelirken flaş gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe forması giyen öğrencisi Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında gidebileceği takıma vurgu yapan futbolcu fikirlerini belirtti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus'un takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen deneyimli hocanın iki planı olduğu iddia ediliyor.