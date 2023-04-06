Fenerbahçe'de Jorge Jesus Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyuz, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktık. Bugün ayrıca Fenerbahçe taraftarı için özel bir geceydi. Basketbol ve voleybol takımlarımızda kazandı. Fenerbahçe'nin büyük bir spor kulübü olduğunu yeniden gösterdik."

"Son maç bizim için iyi geçmemişti. Büyük takımların başına bazen böyle şeyler geliyor. Dün Barcelona 4-0 kaybetti Real Madrid'e. Liverpool, Manchester United'ı 7-0 yendi. Futbolda bunlar oluyor. Yapmamız gereken şey yanlışlarımızı düzeltmek"

"Son maçtaki kötü sonuçtan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik."

"Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olalım. Fenerbahçe çok büyük kulüp. Birlik olmalıyız. Bölünmeler olmasın. Son mağlubiyet hepimizi üzdü. Oyunculara sevgi göstersinler. Kupada yarı finaldeyiz. Ligin bitmesine daha 2 ay var."

"Ligin bitmesi 9 maç, alınacak 27 puan var. Şampiyonluk şansımız var. Bu ülkenin en büyük ikinci kupasında yarı finaldeyiz. Taraftarlar, bazı futbolcuları sevip, bazı futbolculara tepki göstermesin. Başkanımız bu takım için her şeyi yapıyor. Birlik olalım."