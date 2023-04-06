F.Bahçe, geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbi maçta Beşiktaş'a sahasında 4-2 kaybetmiş ve teknik direktör Jorge Jesus tartışılmaya başlanmıştı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kaderi pamuk ipliğine bağlı! El ele poz verdiler ama...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kredisi iyice azaldı. Sarı lacivertlilerde, Samandıra'dan 'Jorge Jesus ile devam' kararı çıksa da kötü sonuçların alınması durumunda ayrılık gündeme gelecek. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Portekizli teknik adam adeta yerden yere vuruldu.