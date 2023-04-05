Hürriyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'de büyük umutlarla teknik direktörlüğe getirilen Jorge Jesus, sarı lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne erken veda etmesinin ardından Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokunca 'tartışılan adam' haline geldi.
Fenerbahçe'nin Portekiz kabusu! Bu hocalar Süper Lig'e yaramıyor
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinden sonra Jorge Jesus'un istifası tartışıldı. Sarı-lacivertli takıma bakıldığında ise Portekiz vatandaşı olan hiç bir hoca kendilerine yaramadı. Pereira, Couceiro, Carvalhal, Paceincia, Morais ve Sa Pinto'da Süper Lig'e gelmiş Portekizli başarısız teknik direktörlerden. İşte detaylar...
Tam yetkiyle çalışan Jesus'un, sadece bonservisleri bile 43 milyon Euro tutan 14 futbolcu transfer ettirmesine karşın bekleneni verememesi, Portekizli teknik direktörlerin Türkiye'de başarılı olamadığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
F.BAHÇE'DE 3. PORTEKiZLi DÖNEMi
Bugüne dek Süper Lig'de 7 Portekizli teknik adam takım çalıştırırken, Jorge Jesus'tan öncekilerin hemen hepsi 'başarısız oldukları' için ayrılmak zorunda kaldılar.