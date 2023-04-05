Evinde çok ağır bir derbi yenilgisi alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.
Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilimin nedenleri...
Fenerbahçe'de şok iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı öğrenildi. İkili arasında 3 ana maddenin soğuk savaş yarattığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre, Ali Koç-Jorge Jesus cephesinde yeni bilgilere ulaşıldı.
Kulislerde konuşulan iddialara göre, 4-2'lik Beşiktaş derbisi sonrasında karşı karşıya gelen iki isim arasında ilk gerilim bundan tam 3 ay önce yaşandı.