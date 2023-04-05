Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Jorge Jesus ile başkan Ali Koç'un tartıştıkları iddia edilmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan sosyal medya paylaşımı!
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Jorge Jesus ile başkan Ali Koç'un tartıştıkları iddia edilmişti. İşte Portekizli hocanın dikkat çeken paylaşımı...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 15:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023- 15:06
İşte Portekizli hocanın dikkat çeken paylaşımı...
Jesus, video hakkında "Başkanımız da antrenmanımızda bulundu" yorumunu düştü.
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