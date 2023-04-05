Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararı!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerde sürpriz gelişme yaşandı. Beşiktaş derbisinin mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından başkan Ali Koç'a yoğun tepki olurken dikkat çeken Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı. FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği ve rakibinin 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'dan geldi.