Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Valencia yuvadan uçuyor! Transferde 13 numara detayı
(FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ) Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri Enner Valencia olmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Güney Amerika basını, deneyimli golcünün yeni takımını ve forma numarasını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Derbi mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.
2023/2024 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak.