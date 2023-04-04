Valencia yuvadan uçuyor! Transferde 13 numara detayı

(FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ) Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri Enner Valencia olmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Güney Amerika basını, deneyimli golcünün yeni takımını ve forma numarasını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2023- 23:28