FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. haftada devam ediyor. Fenerbahçe, ile Beşiktaş, dev derbide kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadelede iki tarafın da hedefi 3 puan almak ve şampiyonluk yarışına devam etmek. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. haftada devam ediyor. Fenerbahçe, ile Beşiktaş, dev derbide kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemiyor.

VALENCIA YETİŞTİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı. Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli, Rosier ve Saiss maçta süre alamıyor.

5 FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ OLACAK

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk derbilerine çıkıyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyiyor.

SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003'ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrılırken, 8 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. 2 kez de Beşiktaş kazandı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 3'ü Galatasaray'a, 2'si de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.

KADİKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın ise 1 galibiyeti bulunurken, 4 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

07.12.2012

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

30.12.2013

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3

22.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

29.02.2016

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

03.12.2016

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

23.09.2017

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2