Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.03.2023- 14:10
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolculardan yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.