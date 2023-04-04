Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Takımda sürpriz ayrılık! Menajerine talimat...
Fenerbahçe'de transfer konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımda beklediği süreyi bulamayan yıldız isim menajerine talimat vererek ayrılık kararı aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.