Adı bir süredir ülkemizdeki takımlarla anılan Eden Hazard için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Hazard transferinde rakip çıktı!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Eden Hazard için İspanyol basınında yer alan haberde dikkat çeken detay bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Hazard'ın peşine düşen o takım ve detaylar... BJK FB GS HABERLERİ
Adı bir süredir ülkemizdeki takımlarla anılan Eden Hazard için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Özellikle Real Madrid formasıyla bir türlü istediği futbolu sergileyemen Hazard için ayrılık vakti geldi.
Belçikalı oyuncu için İspanyol basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre dikkat çeken bir teklif ortaya çıktı.