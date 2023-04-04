TRANSFER HABERİ! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Hazard transferinde rakip çıktı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Eden Hazard için İspanyol basınında yer alan haberde dikkat çeken detay bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Hazard'ın peşine düşen o takım ve detaylar... BJK FB GS HABERLERİ