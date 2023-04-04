Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus idman öncesi bir arada!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idman öncesi teknik heyet ve takımla bir araya geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerine ileten Ali Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.