Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Haziranı beklemeyebilir
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı önde olduğu derbiyi kaybeden sarı-lacivertli ekipte taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Ayrıca teknik direktör Jogre Jesus'un taktiği de eleştirildi. Brezilya basını ise Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Karşılaşmada 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibinin 10 kişi kalmasından sonra bir penaltı kaçırdı.
58. dakikadan itibaren maçın şekli değişti ve siyah-beyazlı ekip vites arttırarak mücadeleyi 4-2 kazandı.