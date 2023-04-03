FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Haziranı beklemeyebilir

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı önde olduğu derbiyi kaybeden sarı-lacivertli ekipte taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Ayrıca teknik direktör Jogre Jesus'un taktiği de eleştirildi. Brezilya basını ise Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 18:25 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023- 19:43