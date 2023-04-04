Süper Lig'de Fenerbahçe geçtiğimiz hafta keyifliydi. Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftada Alanyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler puan farkını eksik maç eklendiğinde 3'e çekmişti.
Fenerbahçe'de büyük öfke! Beşiktaş derbisi sonrası...
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde alınan yenilgi sonrası ortalık karıştı. Taraftarlar hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör Jorge Jesus'u istifaya çağırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ancak işler 2 günde ters-yüz oldu.
Cimbom Adana Demirspor'u mağlup ettikten sonra Kanarya evinde Beşiktaş'ı devirerek farkı korumayı hedefliyordu.