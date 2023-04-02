"VALENCIA ÇOK HAREKETLİ YANIMDA ONU İSTERDİM"

Mert Nobre; Beşiktaş'ta Cenk, Aboubakar ve Ghezzal'ın ekstra bir üçlü olduğunu belirtirken Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya ayrı bir parantez açtı: "Ben derbide sahada olsaydım, yanımda Valencia'yı isterdim. Çünkü daha hareketli bir futbolcu."