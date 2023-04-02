Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, geçmişte iki takımın da formasını giyen efsane isim Mert Nobre dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
FENERBAHÇE HABERİ: Mert Nobre'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu derbi öncesi geçmişte iki ekipte de ter döken efsane isim Mert Nobre açıklamalarda bulundu. Nobre, sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı ifadeler kullanan tecrübeli futbol adamı, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na da ayrı parantez açtı.
İşte tüm detaylar...
Türkiye'de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giyen Mert Nobre, dev maç öncesi iki takımın son durumunu Sabah'a değerlendirdi.