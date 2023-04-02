Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
FENERBAHÇE HABERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Miha Zajc şoku! Transfer...
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sloven yıldızla yeni kontrat görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sarı lacivertlilerle yol ayrımına gelen 28 yaşındaki oyuncunun transferine dair sürpriz bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin ardından Sloven yıldızın son durumu netlik kazandı.
Miha Zajc ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Taraflar yeni kontratta anlaşma sağlayamadı.