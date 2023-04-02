Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon başında büyük bir yapılanmaya gitti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı! Dünya yıldızını istiyorlar
Son dakika transfer haberleri: Sezon başında ve devre arasında büyük yapılanmaya giden Beşiktaş ile Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fransız basınının haberine göre; 2 ezeli rakip daha önce birçok kez olduğu gibi, yine bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte o futbolcu ve tüm detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Devre arasında da takviyelerini sürdüren Beşiktaş, 5 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler ise aynı dönemde 3 oyuncuyu renklerine bağladı.