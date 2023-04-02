Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı! Dünya yıldızını istiyorlar

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında ve devre arasında büyük yapılanmaya giden Beşiktaş ile Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fransız basınının haberine göre; 2 ezeli rakip daha önce birçok kez olduğu gibi, yine bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte o futbolcu ve tüm detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)