Fenerbahçe Beşiktaş maçında ortalık karıştı!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 28. dakikasında Abobakar'ın taraftara yaptığı hareketin ardından ortalık karıştı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.04.2023- 21:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023- 21:33
Mücadelenin 28. dakikasında Abobakar'ın taraftara yaptığı hareketin ardından ortalık karıştı.
Aboubakar ile Samet Akaydin ve Serdar Aziz ile Cenk Tosun birbirine girdi.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Vincent Aboubakar ve Samet Akaydın'a sarı kart gösterdi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...