Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 39. dakikasında penaltı kazandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının 38. dakikasında penaltı kazandı.



Arda Güler, duran top sonrası savunmadan seken topu aldı. Önce Amir Hadziahmetovic'i havadan geçen Arda, ardından üst üste 4 çalım daha attı ve Onur Bulut'un hareketiyle yerde kaldı.



Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



Enner Valencia, 41. dakikada topun başına geldi ve Fenerbahçe'ye öne geçirdi.



İŞTE O ANLAR





