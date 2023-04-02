Fenerbahçe, Beşiktaş maçının 38. dakikasında penaltı kazandı.
Arda Güler, duran top sonrası savunmadan seken topu aldı. Önce Amir Hadziahmetovic'i havadan geçen Arda, ardından üst üste 4 çalım daha attı ve Onur Bulut'un hareketiyle yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
Enner Valencia, 41. dakikada topun başına geldi ve Fenerbahçe'ye öne geçirdi.
İŞTE O ANLAR
Fenerbahçe Beşiktaş maçında penaltı kararı!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 39. dakikasında penaltı kazandı. İşte o anlar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.04.2023- 21:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023- 21:34
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının 38. dakikasında penaltı kazandı.