Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hem kırmızı kart hem penaltı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hem kırmızı kart hem penaltı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enner Valencia, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler pozisyonda penaltı düdüğü çaldı. Ayrıca Meler, Welinton'a ikinci sarı kartını gösterdi ve Brezilyalı stoper oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2023- 21:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023- 22:07