Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hem kırmızı kart hem penaltı! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enner Valencia, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler pozisyonda penaltı düdüğü çaldı. Ayrıca Meler, Welinton'a ikinci sarı kartını gösterdi ve Brezilyalı stoper oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enner Valencia, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler pozisyonda penaltı düdüğü çaldı. Ayrıca Meler, Welinton'a ikinci sarı kartını gösterdi ve Brezilyalı stoper oyun dışında kaldı.
İŞTE PENALTI POZİSYONU:
Penaltının başına geçen Enner Valencia, topu direğe nişanladı.