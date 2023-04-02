Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası Enner Valencia: Şampiyonluk yolunda...

Enner Valencia, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Valencia, "Maçtan önce de bu maçı kazanmanın önemini biliyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2023- 23:39