FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Resmi açıklama geldi! Mergim Berisha'nın opsiyonu kullanılacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonların da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda Alman ekibinin CEO'su Stefan Reuter konuştu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)