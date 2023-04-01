İşte derbi öncesi son gelişmeler!
F.Bahçe İspanya'da kaybetti!
1 Nisan 2023 Döviz Kuru!
İki ezeli rakibin Arda savaşı!
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