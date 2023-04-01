Fenerbahçe, haziran ayında 1 yıllık sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la sözleşme uzatmanın yollarını arıyordu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde zirve yarışı adına önemli olan mücadelenin yanı sıra bir de Samandıra'da kritik bir Jorge Jesus görüşmesi gerçekleşti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, haziran ayında 1 yıllık sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la sözleşme uzatmanın yollarını arıyordu.
Jesus'la ilgili olarak özellikle Brezilya basınında Fener yönetimini rahatsız eden haberler çıksa da son gelen haberler son derece olumlu.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin Jorge Jesus'la masaya oturduğu öğrenildi.