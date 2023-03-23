Fenerbahçe Zenit maçı sonrası Bora Aydınlık konuştu!

Fenerbahçe - Zenit maçına attığı şık golle damga vuran Bora Aydınlık açıklamalarda bulundu. Aydınlık, "Amaç olarak çok güzel bir maçtı. Gelen taraftarlarımıza ve bana şans veren hocalarıma çok teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 21:28