Fenerbahçe Zenit maçı sonrası Bora Aydınlık konuştu!
Fenerbahçe - Zenit maçına attığı şık golle damga vuran Bora Aydınlık açıklamalarda bulundu. Aydınlık, "Amaç olarak çok güzel bir maçtı. Gelen taraftarlarımıza ve bana şans veren hocalarıma çok teşekkür ederim." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.03.2023- 21:28
İŞTE AYDINLIK'IN SÖZLERİ:
Amaç olarak çok güzel bir maçtı. Gelen taraftarlarımıza ve bana şans veren hocalarıma çok teşekkür ederim. Gol atabildiğim için çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe formasıyla gol atmaya devam ederim.
Şükrü Saraçoğlu'nda ismimin haykırılması çok güzel bir duyguydu. Zamanında Arda'ya yapmışlardı, şimdi de bana nasip oldu.