Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında izlendi
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertli izleme komitesinin, geçtiğimiz günlerde oynanan İrlanda-Fransa karşılaşmasında flaş bir ismi izlediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, özellikle sağ kanada takviye arıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin scout ekibinin EURO 2024 elemeleri kapsamında oynanan İrlanda-Fransa milli maçını izlediği ortaya çıktı.