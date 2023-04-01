Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor.
Flaş transfer itirafı! Fenerbahçe ve Luis Chavez...
Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna ilişkin flaş bir gerçek ortaya çıktı. Meksika Ligi takımlarından Pachuca'nın kulüp başkanı, sarı lacivertli takımın Luis Chavez'i istediğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ezeli rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya'nın devre arasında yaptığı sürpriz transfer görüşmesi ortaya çıktı.