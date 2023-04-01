Fenerbahçe'de gözler tamamen Beşiktaş derbisine çevrildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus taktiği belirledi! Beşiktaş'ı böyle yenecek
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, ezeli rakibini mercek altına aldı ve galibiyet taktiğini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Dev derbide cezalı olan teknik direktör Jorge Jesus milli arada, Kartal'ın son 5 mücadelesini izledi.
Fotomaç'ın haberine göre; rakibin etkili olduğu pozisyonları ve hata yaptıkları anları tek tek not aldı.