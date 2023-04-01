F.Bahçe'de hazırlıklar tamamlandı!
F.Bahçe'den basın toplantısı!
1 Nisan 2023 Döviz Kuru!
G.Saray'a sürpriz rakip
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 21:41
Toroğlu G.Saraylı oyuncuları eleştirdi! "Aşırı telaş var" Toroğlu G.Saraylı oyuncuları eleştirdi! "Aşırı telaş var" 21:35
F.Bahçe'de hazırlıklar tamamlandı! F.Bahçe'de hazırlıklar tamamlandı! 20:44
Beşiktaş derbiye hazır! Beşiktaş derbiye hazır! 19:44
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 19:14
Orhan Ak: Savunma kısmını... Orhan Ak: Savunma kısmını... 18:43
Daha Eski
"Mertens uzun zaman sonra..." "Mertens uzun zaman sonra..." 18:12
G.Saray - A. Demirspor | 11'ler belli oldu G.Saray - A. Demirspor | 11'ler belli oldu 18:09
Fırtına evinde kaybetti! Fırtına evinde kaybetti! 18:04
Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI 18:04
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 17:04
G.Saray A.Demirspor'u ağırlayacak! G.Saray A.Demirspor'u ağırlayacak! 17:01
SON DAKİKA