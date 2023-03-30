Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır Beşiktaş derbisi öncesi konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kaptan Altay Bayındır kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mill file bekçisi derbi hakkında konuştu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Altay Bayındır: Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Milli takım arası vardı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. İkinci maçta iyi bir rakiple oynadık. O seviyede her takım iyi oyunculardan kurulmuş oluyor. Aradan sonra tekrar döndük. Özledik. Hafta sonu oynayacağımız derbi maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Hocamız da toplantıda belirtti.
Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maçın önemi final niteliğinde. Her maç çok önemli, iyi konsantre oluyoruz, iyi çalışıyoruz. Her maçı maçtan önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Maçların takımlara göre ayrımı yok. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır; hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz."