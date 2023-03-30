"Kayseri deplasmanında yaşananlar anlıktı. Arkadan gelen konuşmalardı, depremden sonraydı ve hepimiz, ülkece hassasız ki depremzede kardeşlerimizle görüştük, konuştuk… Aslında hayatta daha değerli, daha önemli farklı şeyler de var. Bir insanın yaşamı, hayatı! Yani çok daha farklı değer verilmesi gereken şeyler var ve insanlar bazı şeyleri kaybettiğinde değil de elindeyken değerini bildiğinde elindeki şeyler her zaman daha güzel oluyor. Böyle bir dönemi geride bırakıp Kayseri'ye gittiğimizde ki biz her maçta birçok şey duyuyoruz. Bakış açısını bilemiyorum; rekabet, rakip takım… Evet, kazanmak ama olay bu değil. Bazen öyle bir seviyede oluyor ki olay insanlıktan tamamen çıkmış hal alıyor. Futbol, sadece futbol değil. Daha farklı bir konsept ve bakış açısı çok farklı, özellikle de bizim ülkemizde bu çok farklı bir konseptte. Ama sahada olan oyuncular da sonuç itibarıyla bir emek veriyor, bir çaba sarf ediyor. Kolay değil. Televizyonunuzu açtığınızda 1,5 saatlik bir maçı izliyorsun ama o 1,5 saatin hazırlığı bir ömür gibi bir şey. Her gün antrenman yapıyorsun, gününün çoğu kısmı burada geçiyor, bir mücadele veriyorsun, emek veriyorsun, geçmişinde çalıştığın, mücadele ettiğin bir zaman dilimi de var ki ben 7 yaşımdan beri sporun içindeyim. Dolayısıyla bazı şeyler kolay olmuyor ve böylesi bir dönemden geçmiş milletin stada geldiğinde ki şu an Kayseri maçıyla alakalı konuşuyorum, taraftarların söylemleri beni biraz rahatsız etti. Ama sağ olsunlar benim onlarla konuşmamdan sonra da farklı şekilde gelişti. İletişim her zaman çok önemli, ne düşünürsen düşün iletişim kurmak gerekiyor."