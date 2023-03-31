Fenerbahçe'nin Eden Hazard'a olan ilgisi bitmek bilmiyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Eden Hazard'a kafayı taktı! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Eden Hazard harekatı devam ediyor. Devre arasında Real Madrid ile anlaşan sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızı ikna edememişti. Fransız basınının haberine göre Kanarya, Hazard'a kafayı takmış durumda. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre Kanarya'nın Eden Hazard'a olan ilgisini bir kez daha haber yaptı.
Haberde "Fenerbahçe Hazard'a kafayı takmış durumda" yorumuna da yer verildi.