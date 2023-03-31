TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, Milan forması giyen Olivier Giroud için devreye girdiği kaydedilmişti. Yıldız golcünün transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)